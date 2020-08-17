Euro
8.77
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,980.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına başladı.

Seyit Ahmet Eksik   | 17.08.2020
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzon

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezonun startı verildi.

Futbolcular antrenmanda, pas kombinasyonları, topa sahip olma oyunları ve taktik ağırlıklı çalışmaları gerçekleştirdi.

Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 231 bin 971'e çıktı
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Benzer haberler

Trabzonspor'da toplu imza töreni yapıldı

Trabzonspor'da toplu imza töreni yapıldı

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
MKE Ankaragücü sezonu açtı

MKE Ankaragücü sezonu açtı
Ahmet Ağaoğlu: Limitlerimiz dahilinde kalmaya çalışıyoruz

Ahmet Ağaoğlu: Limitlerimiz dahilinde kalmaya çalışıyoruz