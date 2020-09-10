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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Trondsen şoku

Trabzonspor'da, yeni transfer Norveçli Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Selçuk Kılıç   | 10.09.2020
Trabzonspor'da Trondsen şoku

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, yeni transfer Norveçli Anders Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dün sabah yapılan antrenmanda sakatlanan Trondsen'in dizinin döndüğünü belirten Güven, "Futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Brezilyalı sol bek Marlon Xavier'in sakatlığıyla ilgili de bilgi aktaran Güven, "Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisi devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, Çaykur Rizespor ile oynanılan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pereira'nın ise sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü aktardı.


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