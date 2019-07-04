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Spor, Futbol

Trabzonspor'da transfer

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan kadroya katılan Muhammet Akpınar ile sözleşme imzaladı.

Hakan Burak Altunöz   | 04.07.2019
Trabzonspor'da transfer

Trabzon

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ve yatırım-projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş'ın da hazır bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Hayırlıoğlu, Muhammet Akpınar'dan beklentilerin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Hayırlıoğlu, hem kulüp hem de Muhammet'in geleceği için çok önemli bir imza attıklarını aktararak, "Muhammet'in önünde uzun ve zorlu bir yolculuk var. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda herkesin konuştuğu bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

Zafer Göktaş da Muhammet Akpınar'ı tebrik ederek, oyuncuya futbol hayatında başarılar diledi.

Trabzonspor'a layık olacağını vurgulayan Muhammet Akpınar ise şunları kaydetti:

"Altyapısında yetiştiğim ve bugün profesyonel olduğum Trabzonspor'a minnettarım. Henüz yolun başındayım ama çok çalışıp kulübüme, camiama ve taraftarımıza layık olmaya çalışacağım. Hepimiz için hayırlı olsun."

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