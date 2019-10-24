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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Portekiz'in Braga takımı arasında oynanan maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı

Trabzonspor'da sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Sturridge, bu akşam Krasnodar maçında oynayamayacak.

Hakan Burak Altunöz   | 24.10.2019
Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı

Trabzon

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Ayaz, takımın maçla ilgili son antrenmanını dün gerçekleştirdiğini belirterek, Sturridge'nin sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu ifade etti.

Futbolcunun bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiğini bildiren Ayaz, "Acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır." bilgisini paylaştı.

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