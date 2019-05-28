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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Rodallega farkı

Süper Lig'de sezonu 63 puanla 4. sırada bitiren Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, 33 maçta 2 bin 683 dakika forma giyerek en fazla süre alan oyuncu, 15 golle de en fazla gol kaydeden isim oldu.

Selçuk Kılıç   | 28.05.2019
Trabzonspor'da Rodallega farkı

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, istatistikleriyle öne çıktı.

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.

Rodallega, sadece cezası nedeniyle bir karşılaşmada oynayamazken toplam 33 maçta 2 bin 683 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu.

Kolombiyalı forvetten sonra Filip Novak 29 maçta 2 bin 577 dakika ile ikinci sırada, kaptan Jose Sosa 29 maçta 2 bin 462 dakika ile üçüncü, Yusuf Yazıcı da 30 maçta 2 bin 345 dakika ile dördüncü sırada yer aldı.

En golcü Rodallega

Trabzonspor, sezonu 64 golle geride bırakırken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçirdi. Rodallega'yı 10 golle Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme takip etti.

Ligin en centilmeni

Trabzonspor, ligde hiç kırmızı kart görmezken 64 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililerde, 11 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken bu oyuncuyu 6 sarı kart ile Joao Pereira takip etti.

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