Dolar
19.41
Euro
21.37
Altın
1,984.02
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,059.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gültepe’de “Kentsel Dönüşüm Toplantısı”nda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’de Maslak Oto Sanayi Sitesini ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, son haftalardaki kötü gidişatını durduramıyor.

Selçuk Kılıç  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

Trabzon

Ligde 29 maç sonunda 45 puanla 6. sırada yer alan geçen sezonun şampiyonu, 2022-2023'te ise zor günler geçiriyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 çalıştırıcıya görev veren Karadeniz ekibi, sonuçları tersine çevirmeyi başaramadı.

Ligin son 4 haftasında Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica olmak üzere 3 teknik adamın görev yaptığı bordo-mavili takım, sadece 1 puan elde edebildi.

Trabzonspor, son 4 haftada ilk olarak Orhan Ak yönetiminde sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına getirilen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilirken, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak tek puanını aldı.

Bordo-mavili ekip, takımın başına 2,5 yıllığına getirdiği Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ise ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor, son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kupadan da elendi

Trabzonspor, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.

Ligde hedeflerinin çok uzağında kalan bordo-mavililer, Orhan Ak'ın görev yaptığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildi ve kupaya veda etti.

 Son 7 sezonun en kötü dönemi

Trabzonspor, ligde 29 maçta elde ettiği 45 puanla son 7 sezonun en az puan topladığı dönemini yaşıyor.

Bordo-mavililer, 29. maçlar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçen sezon 70 puan kazanarak ulaştı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda 52, 2019-2020 sezonunda 58, 2018-2019 sezonunda 52, 2017-2018 sezonunda 46 puan ve 2016-2017 sezonunda 48 puan elde etti.

Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise 29 maç sonunda 37 puanda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor
Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü
Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı

Benzer haberler

Serie A'da lider Napoli, Juventus'u yenerek zirvede arayı açtı

Serie A'da lider Napoli, Juventus'u yenerek zirvede arayı açtı

Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

Fatih Karagümrük liderlere kaybetmiyor

Lider Galatasaray'a Fatih Karagümrük engeli

Lider Galatasaray'a Fatih Karagümrük engeli
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Arabam.com Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Arabam.com Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet