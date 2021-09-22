Dolar
8.65
Euro
10.15
Altın
1,774.01
ETH/USDT
2,914.50
BTC/USDT
42,160.00
BIST 100
1,389.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’nun Ünye ilçesinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılış töreninde konuşuyor. TEKNOFEST İstanbul
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Fode Koita'nın dünkü antrenmanda sakatlandığı bildirildi.

Selçuk Kılıç   | 22.09.2021
Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı

Trabzon

Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yer açıklamasında, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında, sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sezon başında kadroya katılan Koita, sakatlığı nedeniyle ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 maçta 24 dakika görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita, Konyaspor kafilesinde yer alamayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor
Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak
'Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir' önerisi

Benzer haberler

Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı

Balotelli, Beşiktaş maçındaki hareketiyle dünya basınının gündeminde

Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

Trabzonspor ile Konyaspor 41. randevuda

Trabzonspor ile Konyaspor 41. randevuda
Sivasspor'da savunma oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Sivasspor'da savunma oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Giresunspor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Giresunspor