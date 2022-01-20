Dolar
13.35
Euro
15.16
Altın
1,840.68
ETH/USDT
3,253.60
BTC/USDT
43,288.00
BIST 100
2,008.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi

Selçuk Kılıç   | 20.01.2022
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi

Trabzon

Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, hafta sonundaki Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız

Benzer haberler

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor ile GZT Giresunspor ​​​​​​​1-1 berabere kaldı

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü
Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu