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Spor, Futbol

Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Hakan Burak Altunöz   | 04.10.2019
Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.

Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi

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