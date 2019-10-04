Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak

Trabzon
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.
Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.