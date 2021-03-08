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Spor, Futbol

Trabzonspor zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Selçuk Kılıç   | 08.03.2021
Trabzonspor zirve yarışında yara aldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.


37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.

51. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ekuban'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu çeldi.

66. dakikada Salih Uçan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam, topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

80. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-2

90+7. dakikada Moubandje'nin soldan ortasında, arka direkte Davidson gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

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