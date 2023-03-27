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Spor, Futbol

Trabzonspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor Kulübünün yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Hakan Burak Altunöz  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Trabzonspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yapılan görev dağılımında asbaşkan Zeyyat Kafkas olurken, genel sekreter ve hukuk işleri sorumluluğuna Kemal Ertürk getirildi.

Yatırımlar ve projelerden sorumlu başkan yardımcılıklarına Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral'ın, dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığına Yahya Karahasan'ın getirildiği yönetim kurulunda, diğer görev dağılımları şöyle oldu:

"Genel sayman Sami Karaman, sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, pazarlama stratejisi İbrahim Şahinkaya, genel sekreter yardımcısı ve amatör branşlar Derviş Köz, inşaat ve stadyum sorumlusu Coşkun Öztürk, proje ve sponsorluklar Birhan Emre Yazıcı, idari işler Ceyhun Eskici, tesisler ve stat yardımcısı Hüseyin Ekşi, yurt dışı organizasyon İmdat Yılmaz, ticari ürünler Fatih Solak, hukuk işleri yardımcısı Selim Burak Özdemir, mali sayman yardımcısı Mustafa Atmaca, amatör branşlar yardımcısı Ali Beyazlı."

Trabzonspor Kulübünün dün düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine Ertuğrul Doğan seçilmiş ve yeni yönetim kurulu belirlenmişti.

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