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Spor, Futbol

Trabzonspor, Visca ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Medipol Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 4 milyon 300 bin avro, oyuncuya da 3,5 yıl için toplam 5 milyon 250 bin avro garanti ücret ödenecek.

Selçuk Kılıç   | 05.01.2022
Trabzonspor, Visca ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun bonservisi için Medipol Başakşehir'e 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise 3,5 yılda 5 milyon 250 bin avro garanti ücret verilecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın kulübümüze transferi konusunda Başakşehir AŞ ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir AŞ'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin avro + KDV ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 750 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcu yıllık ücretinin yüzde 10'u oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

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