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Spor, Futbol

Trabzonspor taraftarı şampiyonluk istiyor

Süper Lig'de 298 haftalık liderlik hasretine son veren Trabzonspor'un taraftarı, bu sezon şampiyon olacaklarına inanıyor.

Hakan Burak Altunöz   | 18.02.2020
Trabzonspor taraftarı şampiyonluk istiyor

Trabzon

Trabzonsporlu taraftarlar, 298 hafta sonra gelen liderliğin ardından sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, bir maç eksiğine rağmen 44 puanla zirveye yerleşen Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını artırdı.

Demir Grup Sivasspor maçı için Almanya'dan gelen Hakan Gelişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon taraftarı olduğu takımın dört maçını tribünden izleme imkanı bulduğunu söyledi.

Takımda bu sene oynanan futbolun herkesi mutlu ettiğini dile getiren Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur. Trabzonspor'a her şey değer. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, o maça gideriz. Takımda sakat oyuncu olsa bile bir sistem kurulmuş. O sistemde sakat olsa bile futbolcu var ve oynuyor." diye konuştu.

Gelişli, Sivasspor karşısında birçok futbolcunun çok iyi oynadığını aktararak, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız." ifadesini kullandı.

Cihan Rıza Üzülmez: Şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz

Şehir merkezinde esnaflık yapan Cihan Rıza Üzülmez ise şampiyonluğa her zaman inandıklarını, bu sezon ise her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtti.

Yönetim, teknik heyet ve futbolculara sonsuz güven duyduklarına işaret eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Biz zaten hiçbir zaman geride kalmadık, her zaman ilk sıraya oynadık. Trabzonspor'un büyüklüğü ve üstünlüğü zaten tartışılmaz. Ama bazen öyle algılar oluşturuluyor ki bu takımı maddi ve manevi yönden küçümseme gibi oluyor. Biz şampiyonluğa yürekten ve kalpten inandık, buna zaten sevdalıyız. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz, iyi transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Biz şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz."

Taraftarlardan Mehmet Şahin de Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.

Şahin, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Çocuklarım var, 40 yaşında ve bana 'Şampiyonluk nasıl bir duygu?' diye soruyorlar. Bizim zamanımızda şampiyonluklara alıştığımız için 'hatırlamıyorum' diyorum. Takım yenildiği zaman sinir sistemim bozuluyor, çok üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımı bu sene çok başarılı bulduğunu belirten Orhan Yılmaz, taraftar olarak Trabzonspor'dan bu sezon şampiyonluk beklediklerini vurguladı.

Geçmişte alınan şampiyonluklara değinen Yılmaz, "Şampiyon olduğumuz dönemlerde şehirde sabahlardık. Allah bu sene yardımcımız olsun, bu sene inşallah o beklenen sene olacak." şeklinde konuştu.

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