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Spor, Futbol

Trabzonspor Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç   | 10.12.2021
Trabzonspor Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzon

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkarmak istiyor

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Son deplasman yenilgisini 411 gün önce yaşadı

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor.

Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol attı, kalesinde 49 gol gördü.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı.

Karadeniz ekibi, Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

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