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Spor, Futbol

Trabzonspor Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı

Süper Lig'de haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 2 hafta aranın ardından kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Selçuk Kılıç   | 10.11.2019
Trabzonspor Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme (solda) rakibi Souza ile tartıştı. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

25. dakikada Abdulkadir Parmak, Siopis'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

32. dakikada Welinton'un ara pasında, savunmanın arkasında Cisse topu iyi kontrol edemeyince konuk takım pozisyonu değerlendiremedi.

36. dakikada Efecan Karaca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

37. dakikada kullanılan korner atışında, Ceyhun Gülselam'ın kafa ile aşırdığı topu arka direkte altıpas içindeki Cisse, kötü bir vuruşla auta attı.

43. dakikada Fernandes'in pasında rakibinden iyi kurtularak topu önüne alan Bakasetas'ın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top kornere gitti.

45+1. dakikada Sörloth'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Campi'nin gelişine şutunda top üsten auta çıktı. 

62. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, Cisse'nin indirdiği topa ceza alanı içinde Fernandes'in röveşatasında top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Campi ile hava topu mücadelesine giren Campos, meşin yuvarlağa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında, top kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 1-0

69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi.

80. dakikada Trabzonspor'da Fernandes'in müdahalesiyle Hüseyin Türkmen'in, yerde kaldığı pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

81. dakikada Fernandes, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona yatarak yerden gelen topa sahip oldu. 

90+2. dakikada sakatlanan Sörloth'un yerine Serkan Asan, oyuna dahil edildi. Başına darbe alan oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü. 

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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