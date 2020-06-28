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Spor, Futbol

Trabzonspor skor üstünlüğünü koruyamadı

Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 10 karşılaşmada 8 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 22 puan kaybeden bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda yara aldı.

Selçuk Kılıç   | 28.06.2020
Trabzonspor skor üstünlüğünü koruyamadı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz /AA

Trabzon

Süper Lig'de dün sahasında MKE Ankaragücü karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10'undan 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Ligde 58 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 22 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

Puan kaybedilen 10 karşılaşma

Trabzonspor, skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a ise 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

Son 2 maçta 4 puan kaybetti 

Trabzonspor, ligde öne geçtiği son 2 maçta 4 puan yitirdi.

Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçında iki kez öne geçmesine karşın sahadan 2-2, MKE Ankaragücü karşılaşmasından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kötü gidişat

Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, 4 maçta dağıtılan 12 puanın yarısı olan 6 puanı kaybetti.

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