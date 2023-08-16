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Spor, Futbol

Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Seyit Ahmet Eksik  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesini feshetti

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18 Ağustos 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis şirketimize 242 bin 500 avro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Oyuncunun menajerinin de fesih sözleşmesi dolayısı ile şirketten alacağı 257 bin 500 avro tutarındaki menajerlik alacağından feragat ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumda şirketimiz toplam 500 bin avro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir. Ayrıca oyuncu, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Ligi'nden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700 bin avro veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2 milyon avro kulübümüze ödeme yapacaktır."

Öte yandan bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, "Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için teşekkürler Emmanouil Siopis." ifadelerinin de yer aldığı video yayımlandı.

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