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Spor, Futbol

Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı.

Selçuk Kılıç  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı.

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdıran Karadeniz ekibi, alt sıralarda yer alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Sezonun 17. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle sahasında 15 puan topladı.

Bordo-mavili ekip, 8 deplasman maçında hiç galip gelemezken 17 haftalık bölümü, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda dış sahadan taşıdığı 4 puanla kapattı.

Deplasmanda attığından fazlasını yedi

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Trabzonspor, iç sahada 17 gol kaydederken kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavili takım, deplasmanda attığından fazlasını yedi. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.


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