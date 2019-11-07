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Spor, Futbol

Trabzonspor Rusya deplasmanında kaybetti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar'a 3-1 yenildi.

Selçuk Kılıç   | 07.11.2019
Trabzonspor Rusya deplasmanında kaybetti Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Krasnodar

Krasnodar - Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile Trabzonspor, Krasnodar Stadı'nda karşılaştı. Bordo-mavili oyuncu Ivanildo Fernandes, yenilen gol sonrası üzüntü yaşadı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu.

Maçın 2. dakikasında Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 90+3. dakikasında ev sahibi ekipten Ivan Ignatjev attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Golden 1 dakika sonra bordo-mavili ekip Nwakaeme ile skoru 3-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, Krasnodar'a  3-1 mağlup oldu.

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