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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
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Spor, Futbol

Trabzonspor, Markovic'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Lazer Markovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere Trabzon'a getirdi.

Selçuk Kılıç   | 14.02.2023
Trabzonspor, Markovic'i Trabzon'a getirdi Fotoğraf: Selçuk Kılıç - AA

Trabzon

THY ait tarifeli uçak ile Trabzon'a gelen oyuncuyu bordo-mavili kulübün menajeri Emrah Tok, havalimanında karşıladı.

Markovic, daha sonra araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.


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