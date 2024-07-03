Dolar
32.55
Euro
35.09
Altın
2,356.58
ETH/USDT
3,302.30
BTC/USDT
60,256.00
BIST 100
10,682.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Selçuk Kılıç  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor Fotoğraf: Selçuk Kılıç - AA

Szeged

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile tedbir amaçlı Abdurahman Bayram, Taxiarchis Fountas ve Onuralp Çevikkan katılmadı.

Nwakaeme ve Denswil ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi
Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edecek
Kars'ta sağanak etkili oldu
Bakan Göktaş: Türkiye, 21. yüzyılda gençlerin başarısı ile yükselmeye devam edecek
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü

Benzer haberler

Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Milli futbolcu Orkun Kökçü: Hollanda'ya karşı da rövanşı alacağımızı düşünüyorum

Okay Yokuşlu, Türk milletini mutlu ettikleri için gururlu olduklarını söyledi

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakame: Ben de yine şampiyon olmak isterim

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakame: Ben de yine şampiyon olmak isterim
Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, takıma katıldı

Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, takıma katıldı
Bakan Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı

Bakan Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet