Dolar
11.85
Euro
13.39
Altın
1,805.53
ETH/USDT
3,797.40
BTC/USDT
47,758.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor kupada son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Selçuk Kılıç   | 28.12.2021
Trabzonspor kupada son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Fazla süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile Beypiliç Boluspor karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda rakip kale önünde net gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

İlk yarının ilk etkili pozisyonu konuk takımdan geldi. 6'ncı dakikada Bregu'nun ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top yan direkten döndü.

43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Yunus Mallı'nın şutunda, kaleci Selmani'nin güçlükle çeldiği topa Koita dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada ceza alanı sağ çaprazında uygun durumdaki Bregu'nun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu çelerek tehlikeyi önledi.

48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan son çizgiye inen Serkan Asan'ın pasında Bakasetas, topu Koita'ya çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

61. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza yayı üzerinden Koita'nın yerden şutunda, kaleci Selmani yatarak topu kontrol etti.

83. dakikada Siopis'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Selmani topa sahip oldu.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi
Omicron Hollanda'da baskın varyant haline geldi
Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bir günde iki katın üzerinde arttı

Benzer haberler

PFDK Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi

PFDK Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi

Trabzonspor kupada son 16 turuna yükseldi

Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor ve Antalyaspor son 16 turuna yükseldi

Atakaş Hatayspor ve Antalyaspor son 16 turuna yükseldi
Kasımpaşa son 16 turuna yükseldi

Kasımpaşa son 16 turuna yükseldi
Hamit Altıntop, futbolda dış desteğin gerektiğine inanıyor

Hamit Altıntop, futbolda dış desteğin gerektiğine inanıyor