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Spor, Futbol

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Selçuk Kılıç   | 04.02.2022
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzon

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

26. randevu

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki sonuçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.

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