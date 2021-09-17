Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trabzon
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.
Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.
İstanbul'daki sonuçlar
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.