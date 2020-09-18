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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç   | 18.09.2020
Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda

Trabzon

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugün tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla Denizli'ye hareket edecek.

Süper Lig tarihinde 41. randevu

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

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