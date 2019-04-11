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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın 86. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 85 lig maçında bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor.

Selçuk Kılıç   | 11.04.2019
Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda

Trabzon

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursa'da yapacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor. 

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren Rodallega ile sakatlığı geçen Filip Novak ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Trabzonspor'un Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

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