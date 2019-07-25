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Spor, Futbol

Trabzonspor-Hoffenheim karşılaşması TRT Spor'da

Trabzonspor Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

25.07.2019
Trabzonspor-Hoffenheim karşılaşması TRT Spor'da

İstanbul

Trabzonspor sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.

Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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