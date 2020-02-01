Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden getirilen vatandaşlar, Etimesgut Havalimanı’ndan ayrılıyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, ligde kazanma serisini 4 maça çıkarırken, zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi.

Selçuk Kılıç   | 01.02.2020
Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi de puansız göndererek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen puanını 38'e çıkararak 3. sırada yer aldı.

Çimşir ile ligde kazanmaya devam etti

Trabzonspor, 40 yaşındaki teknik adamı Hüseyin Çimşir yönetimindeki ikinci lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çimşir yönetiminde ilk lig karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak 2 maçta 6 puan elde etti.

Sörloth, 16 gole ulaştı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında takımının 1-1 eşitliği yakalamasını sağlarken, ligdeki gol sayısını da 16'ya yükseltti.

Fenerbahçe 4 maç sonra kaybetti

Trabzonspor deplasmanından puan çıkartamayan Fenerbahçe, 4 maç sonra ligde kaybetti.

Ligin 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikten sonra art arda 4 maç kazanan sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanında bu serisini yitirdi.

Fenerbahçe, 37 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

İki oyuncu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Gustavo ile dördüncü sarı kartını gören Emre Belözoğlu, cezalı duruma düştü.

Bu futbolculardan Gustavo, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GMG Kırklarelispor, Emre Belözoğlu ise Süper Lig'in 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, araya giren görevliler ortamı yatıştırdı. Bordo-mavili futbolcular, daha sonra taraftarlarla galibiyeti kutladı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında galibiyeti ilk yarıda aldı

'Gökhan'ın attığı güzel gol bizi tekrar hayata döndürdü'

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında kazandı

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında kazandı
Antalya'da gol sesi çıkmadı

Antalya'da gol sesi çıkmadı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi