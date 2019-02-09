Trabzonspor Galatasaray'a konuk olacak

TRABZON

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi.

Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.

Bu sezon "Üç büyükler"e karşı kaybetmedi

Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi.

İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor ayrıca, yarın sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.

Hazırlıklar tamamlandı

Trabzonspor, kendi tesislerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Jose Sosa'nın antrenmanda yer aldığı, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın ise son çalışmaya katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor kafilesi öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

Bordo-mavili takımın Galatasaray karşısına Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.



Muhabir: Selçuk Kılıç