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Spor, Futbol

Trabzonspor evinde farklı kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 yendi.

Hakan Burak Altunöz   | 19.10.2019
Trabzonspor evinde farklı kazandı Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Trabzonspor-Gaziantep FK

Süper Lig’in sekizinci haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonspor oyuncusu Anthony Nwakaeme (ortada), rakipleriyle mücadele etti. ( Seyit Ahmet Eksik - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 8. haftasındaki maçta Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

9. dakikada Sosa'nın uzun pasını alarak sağ kanattan ceza sahasına yönelen Sörloth'un, çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Sturridge, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sturridge'in savunmanın arkasına attığı pası alan Sörloth, kaleci Lontigkin'i geçerek topu boş kaleye yuvarladı: 2-0

28. dakikada rakip sahada atak geliştiren Gaziantep FK'da topla buluşan Jefferson'un, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

39. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Twumasi'nin ortasında Jefferson'un kafa vuruşu sonrası top direkten döndü. Dönen topa vuran Djilobodji'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

42. dakikada Twumasi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu direk dibinden kornere çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Kayode'nin sol çaprazdan ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Jefferson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutu defanstan döndü. Topu takip eden Sturridge'nin şutunu kaleci Lontigkin çeldi.

76. dakikada ceza sahası içerisinden dönen topu kontrol eden Sosa, yaklaşık 30 metrelik mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Lontigkin'in solundan fileleri gitti: 3-1

81. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde gelişen atakta Nwakaeme'nin pasında topu sert ve düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Doğan Erdoğan, takımının dördüncü golünü atan isim oldu: 4-1  

84. dakikada Kayode ile Yusuf Sarı'nın mücadelesi sonrası hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesine giderek Kayode'ye kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililer, aldığı galibiyet ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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