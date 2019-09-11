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Spor, Futbol

Trabzonspor: Ekuban'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Ekuban’ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür." denildi.

Selçuk Kılıç   | 11.09.2019
Trabzonspor: Ekuban'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzon

Trabzonspor'da bu akşam yapılan antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan oyuncu Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Caleb Ekuban’ın muayenesi yapılmış, çekilen röntgen ve tomografisi sağlık kurulumuzca değerlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban'ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Ganalı oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol olmak üzere bu sezon 7 resmi maçta 5 gol kaydederek takımının bu dönemde en golcü oyuncusu oldu.

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