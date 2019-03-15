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Spor, Futbol

Trabzonspor deplasmanda 3 puanı hedefliyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Selçuk Kılıç   | 15.03.2019
Trabzonspor deplasmanda 3 puanı hedefliyor

Trabzon

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.


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