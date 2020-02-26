Euro
6.70
Dolar
6.15
BIST 100
113,670.60
Altın
1,652.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Çimşir ile çıkışını sürdürmek istiyor

40 yaşındaki teknik adamıyla 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor.

Selçuk Kılıç   | 26.02.2020
Trabzonspor, Çimşir ile çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzon

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.

Çimşir ile sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü.

Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2,6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi.

Çaykur Rizespor karşısında sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında başarılı sonuçlar alırken sahasında tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, komşusuyla sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Futbolcularını uyarıyor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyarıyor.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyerek, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim." şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu

Benzer haberler

Trabzonspor, Çimşir ile çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Çimşir ile çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Süper Lig'de kıran kırana yarış

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü

Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü
Trabzonspor son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergiledi

Trabzonspor son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergiledi