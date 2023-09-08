Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,635.20
BTC/USDT
25,874.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, Angers SCO'da forma giyen Batista Adelino Mendy ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Enes Sansar  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Batista Adelino Mendy'nin transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlandığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 400 bin avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'sinin verileceği kaydedildi.

Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 450 bin garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşlerini aktaran Mendy, "Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Aliyev'in açıklaması mücadelemize daha da güç katacaktır"
Antalya'da pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken düşen kadın yaralandı
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu kişi Aydın'da tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir ve harcama politikalarımızla kamuda mali disiplini koruyacağız

Benzer haberler

Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattı

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftar seçecek

2023 yazında futboldaki transfer harcaması rekoru kırıldı

Suudi Arabistan ligi, transfer harcamasında yalnızca Premier Lig'e geçildi

Suudi Arabistan ligi, transfer harcamasında yalnızca Premier Lig'e geçildi
Beşiktaş kadrosunu transferlerle güçlendiriyor

Beşiktaş kadrosunu transferlerle güçlendiriyor
Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Pepe'den taraftarlara mesaj

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Pepe'den taraftarlara mesaj
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet