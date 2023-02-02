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Spor, Futbol

Trabzonspor, Avcı ile sahasında güldü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı.

Selçuk Kılıç   | 02.02.2023
Trabzonspor, Avcı ile sahasında güldü

Trabzon

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında 3 sezonda toplam 46 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2,23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

Üç sezondaki iç saha maçları

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Üç mağlubiyet yaşadı

Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede mağlup olmayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu

Trabzonspor, özellikle bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 11 lig maçında 27 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım olurken, deplasmandaki 10 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla zirve yarışında yara aldı.

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