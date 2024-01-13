Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,555.70
BTC/USDT
43,180.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Selçuk Kılıç  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzon

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Irak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
MİT, PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden teröristi etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. randevuda

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı

Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci: Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci: Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız
Galatasaray Kulübü yönetimi, gündeme dair açıklamalar yaptı

Galatasaray Kulübü yönetimi, gündeme dair açıklamalar yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet