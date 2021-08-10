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Spor, Futbol

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Tuğba Yardımcı   | 10.08.2021
Trabzonspor, Andreas Cornelius ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Danimarkalı forvet oyuncusu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmeleri yapmak üzere dün kente gelmişti.


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