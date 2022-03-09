Dolar
14.64
Euro
16.03
Altın
2,046.24
ETH/USDT
2,735.00
BTC/USDT
42,193.00
BIST 100
2,049.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 61. maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonunda sahasında Göztepe ile yapacağı maç ile teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. maçına çıkacak.

Selçuk Kılıç   | 09.03.2022
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 61. maçına çıkacak

Trabzon

Geçen sezon ligin 8. haftasının ardından göreve getirilen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk döneminde 32 karşılaşmada 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu sezon ise 28 hafta sonunda 20 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet, 18 beraberlik alırken sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 60 maçta 2,2 puan ortalamasıyla başarılı bir grafik ortaya koydu.

Dipten zirveye

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftası sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı bu sezon 28. hafta itibarıyla en yakın rakibinin 15 puan önünde liderliğe taşıdı.

Geçen sezon ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa kupalarında oynama hakkı elde etti.

Toplamda 68 resmi maç

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 68 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan: Ringi asla terk etmeyiz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan: Ringi asla terk etmeyiz

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 61. maçına çıkacak

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Sivasspor galibiyet serisi yakalayıp, ligi üst sıralarda bitirmek istiyor

Sivasspor galibiyet serisi yakalayıp, ligi üst sıralarda bitirmek istiyor
Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt