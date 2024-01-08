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Spor, Futbol

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçit vermiyor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay boyun eğmiyor.

Selçuk Kılıç  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçit vermiyor

Trabzon

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 103 lig maçında 58 galibiyet, 31 beraberlik alırken 14 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

Ligde ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda ise Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon Avcı ile tek mağlubiyet

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Nenad Bjelica'nın görev yaptığı ilk 8 haftada 4 mağlubiyet aldı.

Abdullah Avcı'yı daha sonra takımın başına getiren Trabzonspor, deneyimli teknik adam yönetiminde ise 10 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 3-2, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 3-1, İstanbulspor'u hükmen 3-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Rams Başakşehir ile1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Avcı ile bu sezon tek yenilgisini sahasında Mondihome Kayserispor karşısında son dakika golüyle 1-0 mağlup olarak yaşadı.

Puan ortalaması 2,1

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde görev yaptığı 103 lig maçında 1,99 gol ortalaması yakaladı.

Ligde 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise Avcı ile 10 karşılaşmada 21 puan toplayarak 2,1 puan ortalaması elde etti.

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