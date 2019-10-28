Trabzonspor 1 puanı son dakikada aldı

İstanbul
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasının son maçında Medipol Başakşehir'e konuk oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
20. dakikada rakip yarı alanın ortalarından topla buluşan İrfan Can, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası önünde Crivelli ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan'ın vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi. Atağın devamında yükselen meşin yuvarlağa Crivelli'nin kafa vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden kornere çıkardı.
36. dakikada soldan topla hareketlenen Nwakaeme, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun arka direğe plasesinde kaleci Mert Günok topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
37. dakikada Trabzonspor üst üste net fırsatlardan yararlanamadı. Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topun gelişine Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth meşin yuvarlağa ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.
45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
59. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top savunmada Skrtel'in eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada topun başına geçen Sturridge'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
65. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Crivelli, kaleci Uğurcan Çakır tarafından düşürülünce hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
71. dakikada soldan Clichy'in içeri çevirdiği topta penaltı noktası civarında oluşan karambolde topu önünde bulan Caiçara'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Robinho'nun ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Uğurcan'dan dönen top, ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
90+6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Sörloth, kafayla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 16'ya, Medipol Başakşehir ise 15'e çıkardı.
Sörloth ve Sturridge'den gollere devam
Trabzonspor'un golcüleri Alexander Sörloth ve Daniel Sturridge, takımlarının gol yükünü çekmeye devam ediyor.
Medipol Başakşehir müsabakasında attığı golle bu sezon 6. kez fileleri havalandıran Norveçli Sörloth, ligde üst üste 4 maç gol sevinci yaşadı. Sörloth, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımı adına skoru değiştirdi.
Bordo-mavili kulübün bu sezonki flaş transferi Sturridge ise ligin 8. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçın ardından Medipol Başakşehir müsabakasında da fileleri havalandırdı.
Başakşehir'in yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Ligin ilk 2 haftasını mağlubiyetle kapatan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında yaptığı 6 maçta mağlup olmamıştı. Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.
Trabzonspor beraberliğiyle Medipol Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, ligde son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi
Bordo-mavili takımın ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Süper Lig'de son olarak 5. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor, sonrasındaki Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü müsabakalarını kazandı.
Medipol Başakşehir ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, galibiyet serisini devam ettiremedi.
Başakşehir, Trabzonspor'a geçit vermiyor
Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile yaptığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Bordo-mavili takıma karşı ligdeki son yenilgisini 2014-2015 sezonunun 2. yarısında yaşayan turuncu-lacivertli takım, sonrasındaki müsabakalarda rakibine mağlup olmadı.
Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte Trabzonspor maçlarında 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında gülemiyor
Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 7 lig müsabakasında galip gelemedi.
Dış sahadaki son galibiyetini o dönemli adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı 2011-2012 sezonunda alan bordo-mavili ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı kazanamadı.
Trabzonspor, söz konusu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, ligde kalesini kapatamıyor
Bordo-mavili takım, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta kalesinde gol gördü.
Ligde son olarak geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Bursaspor maçında gol yemeyen Karadeniz temsilcisi, sonrasında çıktığı 15 müsabakada da kalesini gole kapatamadı.
Trabzonspor, geçen sezondan 6 maçta 9, bu sezonda ise 9 karşılaşmada 12 olmak üzere toplamda 21 gol yedi.
Taraftarlar arasında kavga
Müsabakayı tribünden takip eden iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
Trabzonspor taraftarları, kendileri için ayrılan konuk takım tribününü doldururken, ev sahibi takım tribünden de bilet aldı.
Karşılaşmanın son dakikalarında aynı tribünde bulunan taraftarlar arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
"Maçı bırakmayan oyuncularımı tebrik ediyorum"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Futbolseverlerin keyifli bir müsabaka izlediğini düşünüyorum." dedi.
Böyle maçların teknik adamlar için zorlu olduğunu aktaran Karaman, "Her şeye rağmen son dakikada da olsa maçı bırakmayan, saha içinde kendi yeteneklerince güçlerini ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyorum. Başakşehir, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Kulübesi de oldukça zengin iyi bir kadroları var. Futbol adına güzel şeyler yaptılar. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.
"Oyuncularımın hepsine ihtiyacım var"
Ünal Karaman, sezon başından beri birçok oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlatarak, hepsine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "En çok hangi oyuncunuzun yokluğunu hissediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:
"Sezona başlarken bazı bölgelerle alakalı daha farklı alternatifler oluşturabilirdik, onda eksik kaldık. 'Şu oyuncunun eksikliği beni çok etkiledi.' demem diğerlerine karşı haksızlık olur. Bunu bir bütün olarak ele almak lazım. Sadece benim takımımda değil hiçbir takımda hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemiyorum. Oyuncu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olsun, camialarına hizmet etsin. Bugün sahaya sonradan 3 oyuncu koyduk. Hepsi genç oyuncular. Bunun zorluklarını yaşıyoruz ama bulunduğunuz makam mazeret üretme yeri değil. Bazen kriz dediğimiz ortamlarda gençler, fırsata çevirebilecekleri ortamı yakalıyorlar. Bunu kullanıp Türk sporuna hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Saha içinde olmayan kaybettiğim her oyuncuya önce insan olarak, sonrasında da camianın teknik adamı olarak üzülürüm. Hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksüm yok. Hepsine ihtiyacım var. Hepsi bu rekabet ortamında gerekli oyuncular."
Bu sezonki bütün maçların oyuncularının sinirlerine dokunduğunu dile getiren Karaman, "Oyuncularıma haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Özellikle iskelet görüntüsündeki oyuncular için... Hiçbir maçımız 'Tamam rahat olun. Sinir sisteminizi çalıştırmanıza gerek yok. O kadar zorlamanıza gerek yok.' diyebileceğimiz şekilde geçmedi. Hep sinir sistemiyle oynuyoruz. Allah için sonuna kadar mücadele veriyorlar. Maç kazanırlar veya kaybederler ama oyuncularıma karşı duruşu, eylemi ve söylemi söylemekle mükellefim. Hafta içinde antrenmanlarını ve dayanışmayı zaten söylemiyorum. Şeytan kulağına kurşun... Hakemin başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar herkes yeteneği ölçüsünde niyet olarak sahanın içinde. Bize bir duruş gösteriyorlar. Bu konuda oyuncularıma sonsuz müteşekkirim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
"Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise açıklamasında, "Maç istediğimiz gibi başladı ve öyle geçti. Zaman zaman rakibe topu verdiğimiz de oldu ama çok büyük bir bölümde üstün oynadık, istediklerimizi yaptık." dedi.
Müsabakada iyi işler yaptıklarını ve çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran Buruk, "Çok fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda 1-0 geri düştükten sonra maça asıldık ve 2-1 öne geçtik. Sonrasında pozisyonlarımız da vardı. Oyunun bütün bölümlerinde iyi işler yaptığımızı ve kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Ancak son dakikada duran toptan yediğimiz gol maçtan üzgün bir şekilde ayrılmamıza neden oldu ama oyun bundan sonraki haftalar için ümit verdi. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.
Oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Mahmut'un adalesinden ufak bir sıkıntısı vardı. Bugün oynadı, çok da iyiydi. Son 10 dakika ağrı hissettiği için değiştirdik. Çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bir sonraki maça yetişecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.