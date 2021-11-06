Trabzon'da galibiyet sevinci

Trabzon
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kent Meydanı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı. "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, zaman zaman yolu trafiğe kapattılar.
Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla, şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.
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