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Spor, Futbol

Trabzon'da galibiyet sevinci

Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından alınan 2-1'lik galibiyeti kutlandı.

Seyit Ahmet Eksik   | 06.11.2021
Trabzon'da galibiyet sevinci Fotoğraf: Hasan Taşcan - AA

Trabzon

Maçın bitiş düdüğünün ardından Kent Meydanı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı. "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, zaman zaman yolu trafiğe kapattılar.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla, şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.




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