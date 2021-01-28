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Spor, Futbol

Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirmesini manşetlerine taşıdı.

Tuğba Yardımcı   | 28.01.2021
Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci

Trabzon

Karadeniz gazetesi sürmanşetinde, "En büyük kupa Trabzonspor'un" başlığı kullanıldı. Gazetenin son sayfasında ise "2020 Süper Kupa Şampiyonu Trabzonspor" başlığı altında bordo-mavili takımın kupa sevincinin yer aldığı fotoğraf tam sayfa paylaşıldı.

Taka gazetesi de sürmanşetinde "Canını yiyeyim Ekuban" başlığı kullanılırken, son sayfasında takımın kupa ile çekilmiş fotoğrafı, "Kupa beyine selam durun" manşetleri altında yayımladı.

Kuzey Ekspres gazetesinde "Süper Fırtına" sürmanşeti atılırken, "Kupa, hak edenin müzesine geliyor" başlığı kullanıldı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ilk ve son sayfalarının tamamında sevinç fotoğraflarını, "Kupa Fatih'i Trabzon" ve "Süpersin" manşetleriyle yayımladı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de sürmanşetinde "Süpersiniz çocuklar" başlığını kullanırken, son sayfasında "Kupaların efendisi" manşetini attı.

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