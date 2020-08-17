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Spor, Futbol

TFF'den olağan genel kurul çağrısı

TFF, olağan genel kurulun 9 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.08.2020
TFF'den olağan genel kurul çağrısı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili genel kurulun 1 Eylül, çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül saat 10.30'da Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonunun 29 Temmuz ve 44 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülecek. Ayrıca yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak.

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