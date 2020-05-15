Euro
7.48
Dolar
6.92
BIST 100
100,406.50
Altın
1,731.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Spor, Futbol

TFF'den liglerin başlama tarihine ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını ve kendileri için önceliğin sağlık olduğunu bildirdi.

Süha Gür   | 15.05.2020
TFF'den liglerin başlama tarihine ilişkin açıklama

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını ve kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda liglerin başlama kararının tek taraflı alındığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bu konuda kamuoyunda çıkan haberlerin art niyetle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi
Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Benzer haberler

TFF'den liglerin başlama tarihine ilişkin açıklama

TFF'den liglerin başlama tarihine ilişkin açıklama

Şenes Erzik, liglerin haziranda başlamasına ihtimal vermiyor

Bundesliga’da perde yarın yeniden açılıyor

İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olmak zorundayız

Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olmak zorundayız
'Kulübümüzde yayınlanan bütün açıklamalarda onayım vardır'

'Kulübümüzde yayınlanan bütün açıklamalarda onayım vardır'