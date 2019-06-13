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Spor, Futbol

TFF'den Digiturk açıklaması

TFF'den yapılan açıklamada, "beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır." denildi.

Ercan Doğan   | 13.06.2019
TFF'den Digiturk açıklaması

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk'ün yayın haklarını yerine getirdiğini ve bu kurumun katkılarının uzun yıllar devam edeceğini bildirdi. 

TFF'den yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda federasyonun iş ortağı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtilerek "Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır. beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır. Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports'un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır." ifadelerine yer verildi.

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