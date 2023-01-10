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Spor, Futbol

TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleşti.

Süha Gür   | 10.01.2023
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Pawel Gil, 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretinde, Spor Toto Süper Ligi maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi.

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleri ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında geri bildirimler sağlandı.

Ayrıca Pawel Gil tarafından, UEFA'nın bu alandaki güncel konuları da VAR kadrosuna aktarıldı.

TFF VAR eğitim danışmanı ziyaretleri, her ay düzenli olarak yapılacak.

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