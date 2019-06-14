Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.88
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.

Ercan Doğan   | 14.06.2019
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Servet Yardımcı: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Mehmet Baykan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Erhan Kamışlı: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Erdal Bahçıvan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu

Yılmaz Büyükaydın: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu

Hamit Altıntop: İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Mustafa Çağlar: Organizasyonlar Sorumlusu

Hasan Y. Akıncıoğlu: Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan: Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

İsmail Erdem: Engelli Federasyonları Sorumlusu

Nuri Akın: Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Mustafa Hacıkerimoğlu: E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Selim Soydan: A Milli Takım sorumlusu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

TFF Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

Futbolda 2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi

TFF'de Nihat Özdemir tek aday

TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı

TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı
'Hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük'

'Hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük'
Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi