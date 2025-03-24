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Spor, Futbol

TFF, Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

Emrah Oktay  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
TFF, Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.

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