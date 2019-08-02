Euro
6.19
Dolar
5.58
BIST 100
100,408.10
Altın
1,432.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Sezer Yavuz   | 02.08.2019
TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı

İstanbul

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçın biletlerinin satışına, Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı gişeleri ile "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden başlandı.

Ankara Eryaman Stadı'nda, Akhisarspor taraftarları kapalı ve kuzey, Galatasaray taraftarları ise maraton ve güney tribünlerinde yer alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 50 lira, kapalı ve maraton tribünleri için ise 100 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

'Galatasaray artık Emre Mor'un evi'

'Galatasaray artık Emre Mor'un evi'

Ahmet Ağaoğlu'ndan forvet transferi açıklaması

Emre Mor resmen Galatasaray'da

TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı

TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı
Ümit milliler İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak

Ümit milliler İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak
Denizlispor transferde hız kesmiyor

Denizlispor transferde hız kesmiyor