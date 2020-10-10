Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesisi’nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

TFF locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Emrah Oktay   | 10.10.2020
TFF locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 218 bin 718'e yükseldi
Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 76 kişiye 239 bin 400 lira ceza kesildi
'Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için psikolojik sağlamlık korunmalı'
Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un psikolojik etkileriyle de mücadele ediyor

Benzer haberler

TFF locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı

TFF locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek takımla temsil edilecek